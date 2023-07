ATV KN.12.2 Woensdag 26 JULI 2023

7:00:00 Al Jazeera Nieuws

8:55:00 Cazova Senior Caribbean Volleyball Championships: Suriname vs Barbados (HERH.) (DAMES)

10:55:00 Cazova Senior Caribbean Volleyball Championships: Suriname vs Trinidad & Tabago (HERH.) (HEREN)

13:00:00 Club Friendly: Las Palmas vs Espanyol

15:00:00 Qinghai Lake (afl.02)

16:00:00 Suri Tunes

17:00:00 River Monsters

18:00:00 Cazova Senior Caribbean Volleyball Championships: Suriname vs Haiti (HEREN)

20:30:00 Cazova Senior Caribbean Volleyball Championships: Suriname vs Bahamas (DAMES)

22:20:00 ATV Nieuws (Herh.)

23:05:00 Arrow

23:50:00 Biography: WWE Legends

0:35:00 Tv Film: The Woman King

0:35:00 Al Jazeera Nieuws

