ATV KN.12.2 Dinsdag 25 JULI 2023

7:00:00 Al Jazeera Nieuws

13:30:00 Cazova Senior Caribbean Volleyball Championships: Suriname vs Jamaica (Herh) (HEREN)

15:35:00 Doc.: MMA: Colby Covington

16:30:00 Suri Tunes

18:00:00 Cazova Senior Caribbean Volleyball Championships: Suriname vs Barbados (DAMES)

20:30:00 Cazova Senior Caribbean Volleyball Championships: Suriname vs Trinidad & Tabago (Heren)

22:35:00 BattleBots

0:00:00 Serie: Ted Lasso

0:40:00 Tv Film: Fences

3:00:00 Al Jazeera Nieuws

Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN