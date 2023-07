DINSDAG 18 JULI 2023(ATV KN.12.2)

07:00 Aljazeera Nieuws

09:00 Rogue Invitational Strongmen Event 3 Wheel Of Pain

10:05 Australian Offshore Super Boats

11:00 Tv.Film:Have A Nice Day

12:35 IFBB Arnold Classic Figure International

13:00 FINA World Swimming Championships Melbourne Day 3 Evening

15:45 Doc.:Animal Fight Night

16:30 Suri Tunes

17:30 Ducktales

18:00 Doc.: MMA: Francis Unganou

19:00 ATV Nieuws

19:35 NPR Tiny Music Desk Concert KingFish

20:00 Gotham Knights

21:00 Programma: Natio Weekly (afl.57)

21:45 BattleBots

23:10 Serie: Ted Lasso

23:45 Tv Film: From the Rough

01:35 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)