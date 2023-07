VRIJDAG 14 JULI 2023(ATV KN.12.2)

7:00:00 Al Jazeera Nieuws

13:00:00 Tv.Film: Transformers: Rise of the Beasts

15:10:00 Whazzz Up? (Herh.)

15:55:00 Young Justice

16:30:00 Friendly: Al Nassr vs Farense

18:35:00 Suri Tunes

19:20:00 ATV Nieuws (Herh.)

20:00:00 Expedition Bigfoot

21:00:00 SVB 1e Divisie Competitie: ITM x Voorwaarts (Live)

23:05:00 Barbarians

23:50:00 The Old Man

0:45:00 Tv Film: Ender’s Game

0:45:00 Al Jazeera Nieuws

Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN