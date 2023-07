ZATERDAG 8 JULI 2023(ATV KN.12.2)

TIJD Altijd een goed idee (ATV KN.12.2)

Programma – Overzicht

zaterdag 8 juli 2023

07:00 Aljazeera Nieuws

09:00 Sail GP S3 KPMG Australia Sail Grand Prix Day 1

10:30 Spot & Stalk Winter Hog BH 02

11:00 F1: QUALIFICATION RACE GREAT BRITTAIN GRAND PRIX 2023

12:00 ASBK Rnd.6 Phillip Island,Superbikes

13:00 Tv.Film:Honey Rise Up and Dance

14:45 MotoGP Czech GP

16:10 Doc.:Animal Fight Night

17:00 Marvels Spiderman

17:30 Kinderfilm:Pocahontas

19:00 ATV Nieuws

19:35 NPR Tiny Music Desk Concert The Sinseers

20:00 CONCACAF Gold Cup: Panama vs Qatar (Live)

22:30 CONCACAF Gold Cup: Mexico vs Costa Rica (Live)

00:30 Documentaire: Legacy: The True Story of the LA Lakers

01:40 Scandal

03:05 Tv Film: Sabotage

04:55 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)