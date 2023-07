TIJD PROGRAMMA

7:00:00 Al Jazeera Nieuws

14:00:00 Knights of the Zodiac

15:55:00 The Amazing Maurice

17:30:00 Suri Tunes

19:30:00 CONCACAF Gold Cup: Canada vs Cuba (Live)

22:00:00 CONCACAF Gold Cup: Costa Rica vs Martinique (Live)

0:00:00 ATV Nieuws (Herh.)

0:35:00 Programma: Natio Weekly (afl.57)

1:15:00 BattleBots

2:40:00 Serie: Ted Lasso

3:15:00 Tv Film: Escape Plan

5:10:00 Al Jazeera Nieuws

Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN