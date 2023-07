ZONDEAG 2 JULI 2023(ATV KN.12.2)

TIJD Altijd een goed idee (ATV KN.12.2)

Programma – Overzicht

zondag 2 juli 2023

07:00 Aljazeera Nieuws

10:00 F1: AUSTRIA GRAND PRIX 2023

12:00 CONCACAF Gold Cup: El Salvador vs Costa Rica (Herh.)

14:00 CONCACAF Gold Cup: Cuba vs Guadeloupe (Herh.)

16:00 CONCACAF Gold Cup: Guatemala vs Canada (Herh.)

18:00 Tv.Film:Transmutators

19:35 2 Broke Girls

20:00 Programma: Tropical Beauties Suriname 2023: RECAP

21:15 Programma: Tropical Beauties Suriname 2023 (afl.05)”Live”

22:30 The Masked Singer

23:15 The Watcher

00:00 Tv Film: Monster-in-Law

01:45 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)