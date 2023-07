ATV KN.12.2 Zaterdag 1 JULI 2023

06:30 Fishfinder Peacock Bass Tournament IX

07:00 CONCACAF Gold Cup: Martinique vs Panama (Herh.)

10:00 Fishfinder Peacock Bass Tournament IX (Herh.)

10:30 Live Race 1 Rnd 3 Sachsenring 2022 Northern Talent Cup

11:30 F1: SPRINT RACE AUSTRIA GRAND PRIX 2023

12:30 Fishfinder Peacock Bass Tournament IX

13:30 Monster Jam Melbourne Australia

14:30 Fishfinder Peacock Bass Tournament IX

16:00 Doc.:Frozen Planet II

17:00 iCarly

17:30 Tv.Film:Space Dogs Return to Earth

19:00 Fishfinder Peacock Bass Tournament IX

19:40 The Flash

20:30 CONCACAF Gold Cup: Cuba vs Guadeloupe (Live)

22:30 CONCACAF Gold Cup: Guatemala vs Canada (Live)

00:30 ATV Nieuws

01:05 Documentaire: Legacy: The True Story of the LA Lakers

01:30 Scandal

02:15 Tv Film: Hustlers

04:15 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)