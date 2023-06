DINSDAG 13 JUNI 2023(ATV KN.12.2)

TIJD Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

dinsdag 13 juni 2023

07:00 Aljazeera Nieuws

09:00 Mountain Bike Cross Country Olympic Munich Men Elite

10:10 Proven The Fittest Mini-Series Fraiser&Horvath In Dubai

11:05 Tv.Film:Ant-Man and the Wasp Quantmania

13:10 SUP MEN Technical ISA Wolrd StandUp Paddle Championship

13:50 Water Polo World Cup Georgia vs Serbia

15:25 Kinderfilm:The Lion King

17:00 Suri Tunes

18:00 Doc.: Worlds Worst Flights

19:00 ATV Nieuws

19:40 NPR Tiny Music Desk Concert NoSo

20:00 Gotham Knights

21:00 Programma: Natio Weekly (afl.54)

21:45 BattleBots

22:45 Serie:Ted Lasso

23:45 Tv Film: Mile 22

01:25 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)