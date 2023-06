ZATERDAG 3 JUNI 2023(ATV KN.12.2)

07:00 Aljazeera Nieuws

09:00 Monster Jam Miami Full Show

10:00 Proven The Fittest Mini-Series EP 1- Fraiser&Horvath In Dubai

11:00 F1: QUALIFICATION RACE SPAIN GRAND PRIX 2023

12:00 Medal Match Air Pistol Team Women ISSF World Cup Cairo

12:45 Tv.Film:Enola Holmes 2

15:00 DFB Pokal: RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt

17:00 Doc.:Africas Hunters

17:55 Kinderfilm:Go Go Cory carson Chrissy Takes the Wheel

19:00 ATV Nieuws

19:35 NPR Tiny Music Desk Concert Monica

20:00 SVB 1e Divisie Competitie: Transvaal x IMT “Live”

21:35 The Flash

22:20 Documentaire: Legacy: The True Story of the LA Lakers

23:05 Scandal

00:25 Tv Film: Bird Box

02:30 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)