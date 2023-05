ZONDAG 21 MEI 2023(ATV KN.12.2)

07:00 Aljazeera Nieuws

07:00 SERIE A: Lecce vs Spezia

09:30 ATV Sport Mix

10:00 F1: ITALY GRAND PRIX 2023

12:00 EPL: Manchester City vs Chelsea

14:00 ATV Sport Mix

15:00 Kinderfilm:The House Of Magic

16:30 Portugal Primeira Liga: Sporting CP vs Benfica

18:30 Doc.:Seven Worlds One Planet

19:30 2 Broke Girls

20:00 SVB 1e Divisie Competitie: Slee Junior x Robinhood

21:35 Tap A Bankstel:Santosch Boedha

22:40 The Masked Singer

23:25 Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities

00:25 Tv Film: Obsessed

02:10 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)