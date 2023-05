ATV KN.12.2 Zaterdag 20 Mei 2023

7:00:00 Al Jazeera Nieuws

8:30:00 EPL: Tottenham Hotspur vs Brentford

10:30:00 British Extreme Enduro 2023

11:00:00 F1: QUALIFICATION RACE ITALY GRAND PRIX 2023

12:00:00 BMX Dirt X Games

13:00:00 SERIE A: Atalanta vs Hellas Verona

15:00:00 Skateboard Vert: X GAmes Japan 2023

16:00:00 Ligue 1: Lille vs Olympique Marseille

18:10:00 American National Park

19:00:00 ATV Nieuws (HerH.)

19:35:00 Anger Management

20:00:00 SVB 1e Divisie Competitie: Voorwaarts x Notch

21:45:00 The Flash

22:35:00 Documentaire: Legacy: The True Story of the LA Lakers

23:40:00 Scandal

1:10:00 Tv Film: No Good Deed

2:35:00 Al Jazeera Nieuws

Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN