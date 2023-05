7:30:00 Al Jazeera Nieuws

13:45:00 Whazzz Up? ( Herh.)

14:40:00 Suri Tunes

15:45:00 Serie A: Lazio vs Lecce

18:00:00 Expedition Bigfoot

19:00:00 SVB 1e Divisie Competitie: Notch x Robinhood

21:00:00 Heren Volleybal Finale: Yellow Birds X Livo

23:15:00 ATV Nieuws (Herh.)

23:50:00 The Devils Hour

0:50:00 Vikings: Valhalla

1:40:00 Rogue Heroes

2:40:00 Tv Film: FENCES

5:00:00 Al Jazeera

Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN