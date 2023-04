ATV KN.12.2 Vrijdag 28 April 2023

07:00 Aljazeera Nieuws

08:00 Tv.Film:Child of Kamiari Month

10:00 F1: QUALIFICATION AZERBAIJAN GRAND PRIX 2023

11:00 Monster Jam San Diego

12:05 Speedweek Ep 1357 September 26

13:00 Kinderfilm:Bambi

14:10 Suri Tunes

15:10 Whazzz Up??? HERH.

16:00 Ligue 1: Strasbourg vs Olympique Lyonnais

18:00 Expedition Bigfoot

19:00 Dames Volleybal Playoffs: Gideon X Condor (Game 1)

21:00 SVB 1e Divisie Competitie: Voorwaarts x Robinhood

22:40 The Devils Hour

23:30 Vikings: Valhalla

00:20 Rogue Heroes

01:20 Tv Film:Mindcage

02:35 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)