DINSDAG 14 MAART 2023(ATV KN.12.2)

07:00 Aljazeera Nieuws

08:15 Kinderfilm:Even Mice Belong in Heaven

09:45 Doc.:Animal Fight Night

10:30 Hi-Tec Drift Allstars Rnd.5,Sydney Motorsport Park

11:25 Sport Australian Open Superboats Race 2

12:20 Sport:ASBK Rnd.66 Philip Island,Superbikes

13:15 Tv.Film:Step Up

15:00 Doc.:World’s Worts Flights

15:45 Suri Tunes

16:45 England Championship: Wigan Athletic vs Coventry City

19:00 ATV Nieuws

19:40 Programma: Business InStyle (Afl.03)

20:25 She Hulk: Attorney at Law

21:05 Programma: Natio Weekly (Afl.42)

21:50 Lego Masters US

22:35 Tv Film:The Last Heist

00:05 Einde Uitzending

