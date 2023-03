7:00:00 Al Jazeera Nieuws

9:30:00 EPL: AFC Bournemouth vs Liverpool

11:30:00 BundesLiga: Bayern M√ľnchen vs Augsburg

14:00:00 Serie A: Napoli vs Atalanta

16:00:00 2022 Arnold Strongman Classic

17:00:00 Eredivisie: Sparta Rotterdam vs Vitesse

19:10:00 ATV Nieuws (Herh.)

20:00:00 SVB 1e Divisie Competitie: Leo Victor X Slee Junior

22:10:00 The Flash

23:00:00 Scandal

0:30:00 Al Jazeera Nieuws

Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN