7:00:00 Al Jazeera Nieuws

14:00:00 Kinderfilm: SpaceBoy

15:45:00 Suri Tune

16:45:00 A Bite Of China (Afl.01)

17:35:00 Alexa And Katie

18:10:00 Johnny Test

19:00:00 ATV Nieuws (Herh.)

19:35:00 How Its Made

20:05:00 Whazzz Up???

21:00:00 Travelers

22:00:00 Stand-Up Comedy:

22:45:00 ATV Sport (Herh.)

0:35:00 Tv.Film: The Devil Conspiracy

0:35:00 Al Jazeera Nieuws

2:30:00 Einde Uitzending

