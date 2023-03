WOENDAG 1 MAART 2023(ATV KN.12.2)

07:00 Aljazeera Nieuws

09:00 Kinderfilm:The Adventures of Peanut and Pig

10:20 Entm.:Rita Ora BBC The Biggest Weekend

11:05 Doc.:Maradonna Blessed Dream

12:10 Kinderfilm:Tales of the Fifth Grade Robinhood

13:35 Tv.Film:Alienoid

16:00 Suri Tunes

17:00 Copa Del Rey: Osasuna vs Athletic Club

19:00 ATV Nieuws

20:05 1883

21:00 Arrow

21:50 WWE Legends

23:20 Tv Film:Air Force The Movie Danger Close

01:10 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)