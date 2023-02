ATV KN.12.2 Vrijdag 24 Februari 2023

07:00 Aljazeera Nieuws

09:00 Tv.Film:Going To Heaven

10:30 Animaniacs

11:00 Entm.:Cirque Du Soleil 60 minute Special

12:05 Doc.:Ingenious Animals

13:05 Kinderfilm:Bambi

14:15 Expedition Bigfoot

15:00 Whazzz Up???? (HERH.)

15:45 Suri Tunes

16:45 EPL: Fulham vs Wolverhampton Wanderers

19:00 ATV Nieuws

19:40 Alexa And Katie

20:10 Doc.:Lost In The Wild

21:00 SVB 1e Divisie Competitie: Transvaal X Broki (LIVE)

23:00 Three Pines

23:55 Westworld

00:50 Echo 3

01:35 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)