DINSDAG 21 FEBRUARI 2023(ATV KN.12.2)

7:00:00 Al Jazeera Nieuws

14:00:00 Legion Of Super Heroes

15:30:00 Doc.: They Call Me Magic

16:35:00 Suri Tunes

17:35:00 Doc.: World’s Worst Flights

18:30:00 Gabbys Dollhouse

19:00:00 ATV Nieuws (Herh.)

19:40:00 Programma: Business InStyle (afl.01) (Herh.)

20:25:00 She Hulk: Attorney at Law

21:05:00 Programma: Rotary Vocational Excellence Award (Herh.)

21:45:00 Programma: Natio Weekly (Afl.39)

22:30:00 Lego Masters US

23:15:00 Tv Film: Bird Of Passage

1:25:00 Al Jazeera Nieuws

Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN