ATV KN.12.2 Dinsdag 7 Februari 2023

7:00:00 Al Jazeera Nieuws

13:25:00 Tekenfilm: Legion of Super-Heroes

14:50:00 Suri Tunes

16:00:00 FIFA Club World Cup: Flamengo vs Wydad Casablanca

18:10:00 Doc.: River Monsters

19:00:00 ATV Nieuws (Herh.)

19:40:00 She Hulk: Attorney at Law

20:10:00 First Flight : A Mother Hummingbirds Story

21:00:00 Programma: Natio Weekly (afl.37)

21:50:00 Lego Masters US

22:35:00 Tv Film: Night Train

0:15:00 Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN