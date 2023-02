7:00:00 Al Jazeera Nieuws

14:00:00 Doc.: Island Of The Sea Wolves

15:00:00 (Herh.) SVB 1e Divisie Competitie: Flora X Transvaal

16:50:00 (Herh.) SVB 1e Divisie Competitie: Broki X SNL

18:30:00 Suri Tunes

19:00:00 ATV Nieuws (Herh.)

19:35:00 Batwoman

20:25:00 Andi Mack

21:00:00 Chicago fire

22:00:00 (Herh.) ATV Sports

22:50:00 The Good Doctor

23:35:00 Tv Film: Plane

1:25:00 Al Jazeera Nieuws

Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN