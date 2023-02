Zondag 05 Februari 2023 (KN.12.2)

07:00 Aljazeera Nieuws

08:15 Sport:Voetbal:Eredivisie: Cambuur vs Ajax

10:30 Sport:Voetbal:Eredivisie: Feyenoord vs PSV

12:30 Aljazeera Nieuws

13:30 Sport:Voetbal:Bundesliga: Wolfsburg vs Bayern M√ľnchen

15:30 Aljazeera Nieuws

16:45 Sport:Voetbal:Ligue 1: Olympique Marseille vs Nice

18:50 Entertainment: Tears for Fears: The Real Story of Songs from the big Chair

19:30 2 Broke Girls

20:00 Sport:Voetbal:SVB 1e Divisie Competitie: Flora X Transvaal

21:45 Tap a Bankstel: Marcel Breinburg

23:05 Archive 81

00:04 Tv.film: Safety Not Guaranteed

(Wijzigingen Voorbehouden)