ATV KN.12.2 Dinsdag 31 Januari 2023

07:00 Aljazeera Nieuws

09:00 TV Film:Beauty And The Beast

11:10 Perkins Mud Bog

12:20 Sport ASBK Rd.6 Philip Island,Superbikes

13:15 Zootopia

15:05 Doc.:River Monsters

16:00 Suri Tunes

17:00 England League Cup: Newcastle United vs Southampton

19:00 ATV Nieuws

19:40 She Hulk: Attorney at Law

20:20 Entm.:Rita Ora The Biggest Weekend

21:05 Programma: Natio Weekly (afl.36)

21:50 Lego Masters US

22:35 Tv Film:Pearl

00:20 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)