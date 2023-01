Maandag 30 Januari 2023 (KN.12.1)

07:00 BBC Nieuws

07:35 De Roep van de Bruidegom

08:10 Fitness: 30 Minute Cardio Workout

09:00 Revue: Binnenlands Weekoverzicht

09:30 Sranan Tori: 1 en 1 is 3: Bezoek Bedankt

10:01 Tv.film: Step Up (2006)

11:48 Teen Titans Go

12:00 BBC Nieuws

12:36 Tv.film: Empire Records (1995)

14:07 Super Hit Video:Super Pop Clips

15:00 Lost Worlds with Ben Fogle

16:10 Kinderfilm: Batman: Year One (2011) (animated)

17:20 Gado Woortoe Taki So

18:00 ATV Nieuws

18:34 NPR Tiny Music Desk Concert: The Sinseers

19:00 Guy’s Ranch Kitchen

19:30 United States of Al

20:00 Onder De Loep

21:01 ATV Sports

22:01 Dark Desire (2020)

22:38 Snowfall

23:32 ATV Nieuws

00:03 Colin in Black and White

00:42 Tv.film: Slumdog Millionaire (2008)

02:43 Tv.film: The Banker (2020)

04:00 Young Vets

05:36 BBC Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)