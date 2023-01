07:00:00 Aljazeera Nieuws

14:00:00 Tv.film: Jack and the Beanstalk (2009)

15:35:00 NPR Music Tiny Desk Concert: Ozuna

16:00:00 Sport:Voetbal:Supercoppa Italiana: AC Milan vs Internazionale

18:10:00 Suri Tunes

19:00:00 ATV Nieuws

19:40:00 NPR Music Tiny Desk Concert:J.Balvin

20:00:00 1883

21:10:00 Arrow

22:00:00 Tv.film: Norbourg (2022)

(Wijzigingen Voorbehouden)