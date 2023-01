ATV KN.12.1 Maandag 16 Januari 2023

7:00:00 BBC Nieuws

7:30:00 Roep v/d Bruidegom

8:00:00 Fitness:

8:30:00 BBC Nieuws

9:00:00 Revue: Binnenlands Weekoverzicht (Herh.)

9:30:00 Sranan Tori “Bezoek Bedankt” (Herh.)

10:00:00 Tv.Film:

12:00:00 BBC Nieuws

12:35:00 Middag Film:

14:00:00 SHV: Super Pop Clips

15:00:00 United Shades of America

16:00:00 Kinderfilm:

17:15:00 Gado Taki So en Leri Wi so

18:00:00 ATV Nieuws

18:45:00 Tv.Serie

19:10:00 Guys Ranch Kitchen

19:30:00 How We Roll

20:00:00 Onder De Loep (Herh.)

21:00:00 ATV Sports

22:00:00 Dark Desire

23:00:00 Snowfall

23:45:00 ATV Nieuws (Herh.)

0:15:00 A Million Little Things

1:00:00 Tv.Film:Everything Everywhere All At Once

2:45:00 Tv.Film: Glass Onion A Knives out mystery

4:20:00 Young Vets

5:15:00 BBC Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)