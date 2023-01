Vrijdag 13 Januari 2023 (KN.12.2)

07:00:00 Aljazeera Nieuws

13:50:00 Patagonia Earth Secret Paradise

14:50:00 Whazzz Up?

15:45:00 Suru Tunes

17:00:00 Sport:Voetbal:Premier League: Aston Villa vs Leeds

19:15:00 ATV Nieuws

19:55:00 World Greatest Animal Encounters

20:45:00 Tiny Desk Home Concert: Angelique Kidjo

21:15:00 The Responder

22:25:00 Super Natural

23:15:00 Westworld

00:10:00 The Mosquito Coast

01:00:00 Tv.film: The Inspector Wears Skirts

(Wijzigingen Voorbehouden)