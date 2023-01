07:00:00 Aljazeera Nieuws

14:00:00 Tiny Desk Home Concert: Ozuna

15:00:00 Suri Tunes

16:00:00 Animal Fight Night

17:00:00 Sport:Voetbal:France Ligue: Paris Saint-Germain vs Anger

19:00:00 ATV Nieuws

20:00:00 Sport:Voetbal:SVB 1e Divisie Competitie: Robinhood vs Voorwaarts

21:45:00 1883

23:00:00 Arrow

23:45:00 Tv.film: The Pale Blue Eye

(Wiijzigingen Voorbehouden)