07:00:00 Aljazeera Nieuws

14:30:00 Sport:Voetbal:Serie A: Hellas Veronas vs Cremonese

16:45:00 Sport:Voetbal:Serie A: Bologna vs Atalanta

19:00:00 ATV Nieuws

19:40:00 Batwoman

20:30:00 Justin Bieber Tiny Desk Home Concert

21:00:00 Nature

22:00:00 ATV Nieuws

22:40:00 ATV Sports

23:35:00 The Good Doctor

00:20:00 Tv.film: Black Belt Kuro-Obi (2021)

(Wijzigingen Voorbehouden)