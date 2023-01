09:30 FA Cup: Crystal Palace vs Southampton

11:30 Entertainment: Cirque du Soleil

12:30 Ere Divisie: RKC Waalwijk vs Heerenveen

14:30 FA Cup: Brentford vs West Ham United

16:15 Kinderfilm: Stan Lee Presents Mosaic

17:30 Kinderfilm: The Ape Star

19:00 ATV Nieuws

19:40 Doc.: China’s Ghost Children

20:20 The Flash

21:05 Tv.film: Catherine Called Birdy

23:00 Scandal

00:30 Aljazeera Nieuws

(wijzigingen voorbehouden)