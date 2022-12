DINSDAG 20 DECEMBER 2022(ATV CH.12.2)

Tijd ATV (KN.12.2) – Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

dinsdag 20 december 2022

07:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Doc.:Tupac Shakur – A Life in Ten Pictures

13:00 Gordon Guno and Freds Great Christmas Roast

14:10 Infinite Nights Watch: Alice Keys Live in Dubai

15:30 Kinderfilm: Oh Deer Its Christmas

16:45 Suri Tunes

17:45 Animaniacs

18:10 River Monsters

19:00 ATV Nieuws

19:35 Anger Management

20:00 TELESUR Business Event Lanch Collabs Kenny B & Kater Karma

21:35 Holiday Wars

22:20 Natio Weekly

22:45 Lego Masters Australia

00:00 Tv.film: The Big Four

Einde Uitzending

(Wijzigingen Voorbehouden)