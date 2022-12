07:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Doc.: Stolen Daughters Kidnapped by Boko Haram

13:25 Kinderfilm: The Mitchells vs The Machines

15:25 Doc.: Whose Vote Counts Explained

16:45 Suri Tunes

17:40 Batwoman

18:30 Tom and Jerry in New York

19:00 ATV Nieuws

19:35 Delicious Miss Brown

20:00 ATV’s Ten Joly Days (LIVE)

21:40 The Good Doctor

22:25 Herh. ATV Sports

23:10 Tv Film: Emancipation

23:45 Aljazeera Nieuws (Live)

(wijzigingen voorbehouden)