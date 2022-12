07:00 Aljazeera Nieuws

15:00 Whazzz Up ??? (HERH.)

15:05 Suri Tunes

16:05 Kinderfilm: Chickenhare and the Hamster of Darkness

18:00 Swamp People:Serpent Invasion

19:00 ATV Nieuws

20:00 ATV’s Ten Joly Days Live

21:35 Het Fundament (afl.04)

22:15 Soeng Ngie’s Keukengeheimen – Op weg naar Kerst

22:45 Tv Film: Christmas Collision

00:25 Westworld

01:25 The Mosquito Coast

Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)