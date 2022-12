ATV(KN.12.2)-VRIJDAG 09 DECEMBER 2022

7:00:00 Al Jazeera Nieuws

12:00:00 SBA Dames Hoofdklasse Finale Game 1: Yellow Birds vs De Arend

14:00:00 Doc.: Our Universe

15:00:00 Whazzz Up??? (Herh.)

16:00:00 Suri Tunes

16:55:00 SBA Heren Hoofdklasse Finale Game 2: Koi Carper vs Ruckers (Herh.)

19:00:00 ATV Nieuws (Herh.)

19:35:00 Entertainment: Michael Buble’s Christmas in The City

20:25:00 Doc.: Stormborn

21:20:00 Entert.: Rita Ora – BBC The Biggest Weekend

22:10:00 Tv.Film: A Christmas Story Christmas

23:55:00 Westworld

0:55:00 The Mosquito Coast

1:45:00 Al Jazeera

Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN