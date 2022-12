ATV(KN.12.2)-DONDERDAG 08 DECEMBER 2022

7:00:00 Al Jazeera Nieuws

14:00:00 Tv.Film: New Kung Fu Cult Master

15:55:00 Suri Tunes

17:00:00 Doc.: Seven World One Planets

18:05:00 Doc.: Secrets Of The Zoo Tampa

19:00:00 ATV Nieuws (Herh.)

19:45:00 Best Ever Food Review Show – Singapores Record Breaking Chili Crab Massive Seafood Of Asia

20:00:00 Whazzz Up???

21:05:00 Travelers

22:00:00 Pretty Little Liars: Original Sin

22:50:00 ATV Sports (Herh.)

23:40:00 Tv Film: Till

1:55:00 Al Jazeera

Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN