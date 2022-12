ATV(KN.12.1)-DONDERDAG 08 DECEMBER 2022

7:00:00 BBC Nieuws

7:30:00 Steven Reyme Ministries

8:00:00 Fitness: Shaun T – Cize Workout 4 – In The Pocket

8:40:00 BBC Nieuws

9:00:00 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws (Herh.)

9:30:00 Best Ever Food Review Show – Pakistani Village Cooks Entire Yak Rare Mountain Food In Hunza

10:00:00 TV.FILM : Open by Christmas

11:30:00 Raven’s Home

12:00:00 BBC Nieuws

12:35:00 KINDERFILM: A Loud House Christmas

13:45:00 SHV: Super Hit Classics

14:35:00 Final Space

15:00:00 Worlds Most Scenic River Journeys

15:45:00 CDS FOCUS

16:10:00 Homegrown

16:35:00 Star Wars Rebels

17:10:00 This Is The Day Of Victory For You

18:00:00 ATV Nieuws

18:45:00 Hudson And Rex

19:30:00 CBVS Vertrouwen Blijft Centraal

20:10:00 IN GESPREK MET…

21:05:00 ATV Sports

22:10:00 Programma: Succesvolle ondernemers Scrubs by Andrea (Afl.14)

22:30:00 The Umbrella Academy

23:20:00 Resident Evil

0:15:00 ATV Nieuws (Herh.)

0:55:00 Yellowstone

1:40:00 Tv.Film: Troll

3:25:00 Tv.Film: The Munsters

5:15:00 Ingenious Animals

6:15:00 BBC Nieuws

Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN