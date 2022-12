ATV(KN.12.1)-WOENSDAG 07 DECEMBER 2022

07:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 Fitness: Cardio Boxing Workout with Christa DiPaolo

09:00 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws

09:35 Kim’s Convenience

10:00 CHRISTMAS MOVIE: A New York Christmas Wedding

11:35 The Tick

12:00 BBC Nieuws

12:35 CHRISTMAS MOVIE: Christmas in Love

14:05 Super Hit Video:Super Pop Clips

14:50 Walking Britains Roman Roads

15:35 Prog.:CDS FOCUS

16:05 James May: Our Man In Italy

17:05 IN GESPREK MET…

18:00 ATV Nieuws

19:00 This Old House

19:25 Soeng Ngie’s Keukengeheimen – Kippenpoot (afl.9)

20:05 The Crew

20:30 Only Murders In The Building

21:10 Tap a Bankstel met Miqeul Norden

22:20 Succesvolle ondernemers Scrubs by Andrea

22:35 Star Trek: Picard

23:30 Foundation

00:30 Herh.ATV Nieuws

01:00 Car Masters Rust to Riches

01:40 Tv.Film: Dig

03:10 Tv.Film: True to the Game 2

04:45 Lost Worlds

05:25 BBC Nieuws

(wijzigingen voorbehouden)