07:00 Aljazeera Nieuws

16:25 Suri Tunes

17:15 The Guardians of the Galaxy Holiday Special

18:10 River Monsters

19:00 ATV Nieuws

19:40 Anger Management

20:15 Holiday Wars

21:05 Natio Weekly

21:45 Lego Masters Australia

23:00 Herh.ATV Sports

23:45 Tv.film: Bid for Love

(Wijzigingen Voorbehouden)