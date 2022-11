07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Doc.: Our Great National Parks

17:30 Kinderfilm: Catwoman Hunted

19:00 ATV Nieuws

19:45 Legacies

20:30 The Flash

21:20 Doc.: Crisis in Cocaine Valley

22:10 Tv Film: All Saints Christmas

23:35 Scandal

01:05 Aljazeera Nieuws

(wijzigingen voorbehouden)