VRIJDAG 11 NOVEMBER 2022(ATV KN.12.1)

7:00:00 BBC Nieuws

7:30:00 Steven Reyme Ministries

8:00:00 Fitness: Shaun T – Cize Workout 1 Crazy 8s (Basic)

8:35:00 BBC Nieuws

9:00:00 ATV Binnenlands Nieuws (Herh.)

9:30:00 ATV Sports (Herh.)

10:25:00 MasterChef US

11:10:00 Dragons: The Nine Realms

11:35:00 Young Justice

12:00:00 BBC Nieuws

12:35:00 Middag Film: Ana And Bruno

14:15:00 SHV: Super Pop Clips

15:00:00 Wildest Indochina

15:45:00 CDS FOCUS

16:10:00 Jamie And Jimmy’s Food Fight Club

17:15:00 SZF magazine

17:35:00 Anger Management

18:00:00 ATV Nieuws

18:45:00 Cobra Kai

20:00:00 Evil Lives Here

21:00:00 Home

22:00:00 Forged in Fire

23:00:00 Tv.Film: The Woman King

1:20:00 ATV Nieuws (Herh.)

1:55:00 Power Book II Ghost

3:00:00 Tv.Film: Emily The Criminal

4:40:00 Tv.Film: Gods Creatures

6:25:00 Expedition with Steve Backshall

6:50:00 BBC Nieuws

Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN