07:00 Aljazeera Nieuws

16:00 Suri Tunes

17:00 Marvel Rising Heart of Iron

17:45 Puppy Dog Pals

18:10 River Monsters

19:00 ATV Nieuws

19:35 Anger Management

20:00 Gangs of Lemur Island

20:55 Programma: KICKOFF FFTH FASE 3

21:05 Natio Weekly

21:25 Lego Masters Australia

22:45 Tv.film: The Woman King

(Wijzigingen Voorbehouden)