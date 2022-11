Maandag 07 November 2022 (KN.12.2)

07:00:00 Aljazeera Nieuws

13:00:00 Sport:Zaalvoetbal:SZVB: Zwaluw vs Super Five

14:15:00 Red Bull Signature Series

15:00:00 Suri Tunes

16:00:00 Sport:Voetbal:Eerste Divisie: AZ II vs RODA JC

18:10:00 Batwoman

19:00:00 ATV Nieuws

19:40:00 Delicious Miss Brown

20:10:00 Entertainment: Bruno Mars 24K Magic “live” at Apollo

21:00:00 The Good Doctor

22:00:00 Chicago Fire

22:45:00 The Sandman

23:35:00 ATV Sports

00:25:00 Tv.film: Matriarch (2022)

(Wijzigingen Voorbehouden)