ATV KN.12.2 Vrijdag 4 November 2022

7:00:00 *Al Jazeera Nieuws

15:00:00 Whazzz Up??? (HERH.)

15:50:00 Suri Tunes

16:30:00 BundesLiga: Borussia Monchengladbach vs VfB Stuttgart

18:30:00 Voltron Force

19:00:00 ATV Nieuws (Herh.)

19:40:00 NPR Music Tiny Desk Concert – Jorja Smith

20:00:00 Swamp Peolple: Serpent Invasion

21:00:00 Van der Valk (Herh.)

22:40:00 Tv Film: Gamer

0:15:00 Westworld

1:45:00 The Mosquito Coast

2:45:00 Al Jazeera

Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN