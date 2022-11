DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022(ATV KN.12.2)

7:00:00 Al Jazeera Nieuws

12:30:00 Entertainment: Cirque du Soleil

13:41:00 Six Dreams

14:45:00 X-Games – Moto X Freestyle

15:45:00 Launch Control Hindsight

16:25:00 Euroleague Basketball: Olimpia Milano vs Real Madrid

18:30:00 Documentaire: How Its Made Dream Cars – Tesla Model

19:00:00 ATV Nieuws (Herh.)

20:00:00 Whazzz Up???

21:00:00 Travelers

21:45:00 Programma: KICKOFF FFTH FASE 3

22:05:00 Pretty Little Liars: Original Sin

22:55:00 ATV Sports (Herh.)

23:45:00 Tv.Film: Terrifier 2

2:05:00 Al Jazeera

Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN