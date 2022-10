Zondag 30 Oktober 2022 (KN.12.2)

07:00 Aljazeera Nieuws

09:00 Sport:Voetbal:Ligue 1: Auxerre vs Ajaccio

11:00 Sport:Voetbal:English:Premier League:Arsenal vs Nottingham Forest

13:15 Sport:Voetbal:English Premier League:Man.United vs West Ham

15:15 Six Dreams

16:15 STIHL Timber Sports

17:00 Sport:F1: Mexico Grand Prix 2022

18:55 Infomercial: Kickoff FFTH FASE 3

19:15 Pride Stories

19:30 2 Broke Girls

20:00 Entertainment: Of Monsters and Men

21:00 Documentaire: Climate Change the Facts

22:05 Tv.film: Gods Creatures

23:30 Midnight Mass

(Wijzigingen Voorbehouden)