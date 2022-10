07:00 Aljazeera Nieuws

14:15 Red Bull Signature Series

15:30 EPL: Fulham vs Aston Villa

17:30 Suri Tunes

18:30 NPR Music Nubya Garcia Tiny Desk (Home) Concert

19:00 ATV Nieuws

19:35 Pride Stories

20:00 Whazzz Up ???

21:00 Travelers

21:50 Pretty Little Liars: Original Sin

22:45 Herh. ATV Sports

23:30 Tv Film: Gunpowder Milkshake

01:25 Aljazeera Nieuws

(wijzigingen voorbehouden)