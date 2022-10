ATV(KN.12.2)-ZATERDAG 15 OKTOBER 2022

TIJD Altijd een goed idee

zaterdag 15 oktober 2022

07:00 Aljazeera

08:30 EPL: Leicester City vs Crystal Palace

10:30 BundesLiga: Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen

13:00 Serie A: Torino vs Juventus

15:00 EreDivisie: Go Ahead Eagles vs Heerenveen

17:10 Kinderfilm: Child of Kamiari Month

19:00 ATV Nieuws

19:40 Legacies

20:30 The Flash

21:20 NPR Music Tiny Desk Concert – Tank andd The Bangas

21:50 Tv Film: Gamer

23:25 Scandal

01:05 Einde Uitzending

