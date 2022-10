Zondag 09 Oktober 2022 (KN.12.2)

02:00:00 Aljazeera Nieuws

03:00:00 Sport: F-1: Japan Grand Prix 2022

04:00:00 Aljazeera Nieuws

08:00:00 Sport: Voetbal:France Ligue 1: Montpellier vs Monaco

10:00:00 Sport: Voetbal: Serie A: Udinese vs Atalanta

12:30:00 Sport: Voetbal: Bundisliga: Hertha BSC vs Freinburg

15:45:00 Sport: Voetbal: Serie A: Roma vs Lecce

17:50:00 Hellboy Animated: Blood and Iron

19:15:00 Pride Stories

19:30:00 2 Broke Girls

20:00:00 Tap a Bankstel: Odyle De Switt

21:10:00 The Pacific with Sam Neill

22:05:00 Tv.film: Hot Seat (2022)

23:45:00 Midnight Mass

(Wijzigingen Voorbehouden)