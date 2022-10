07:00 Aljazeera Nieuws

14:00 Suri Tunes

15:00 Whazzz Up ???

16:00 Ligue 1: Olympique Lyonnais vs Toulouse

18:10 Swamp People Serpent Invasion

19:00 ATV Nieuws

19:45 Building of the Grid

20:30 Doc.: Unreported World Mexico’s Deadly CocaCola Addiction

21:00 Van der Valk

22:35 Tv Film: Gods Country

00:20 Westworld

01:20 The Mosquito Coast

02:05 Aljazeera Nieuws

(wijzigingen voorbehouden)